San Marco in Lamis intravede la luce, da 258 a 74 contagi nel giro di tre settimane. Il sindaco: 'Continuiamo così' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da 258 a 74 contagi nel giro dei tre settimane. Alla vigilia del giorno di Natale, il sindaco di San Marco in Lamis fa gli auguri alla cittadinanza e comunica il dato dei positivi in città, in netto ...

Ultime Notizie dalla rete : San Marco San Marco in Lamis intravede la luce, da 258 a 74 contagi nel giro di tre settimane. Il sindaco: "Continuiamo così" FoggiaToday Castelnuovo Vomano battuto in casa dal San Nicolò, Campobasso torna in testa

In questa 9a giornata 2 gare rinviate per covid: Montegiorgio-Recanatese ed Olympia Agnonese-Real Giulianova. Immediato contro-sorpasso in vetta. Campobassani riscattano ko di domenica scorsa battendo ...

Marco Impagliazzo: 'Da Sant'Egidio un Natale per tutti'

Intervista al presidente della Comunità di Sant'Egidio. Sant’Egidio, un Natale diverso ma con gli amici e il calore di sempre, questo lo slogano con cui, durante una recente co ...

