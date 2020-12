Salvini querela Ilaria Cucchi per lo “sciacallo”. Il leghista aveva detto che “la droga fa male sempre” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Matteo Salvini si è opposto alla richiesta di archiviazione per Ilaria Cucchi, che aveva definito l’ex ministro dell’Interno “uno sciacallo”. Il termine era stato usato dalla sorella di Stefano Cucchi in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Salvini all’indomani della sentenza che aveva condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. L’udienza si terrà il prossimo 23 febbraio davanti al GIP di Milano. E’ stata la stessa Ilaria Cucchi, in un post sulla sua pagina Facebook, a comunicare la citazione del Tribunale milanese per lei e l’attuale segretario della Lega. “Io e Matteo Salvini siamo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Matteosi è opposto alla richiesta di archiviazione per, chedefinito l’ex ministro dell’Interno “uno”. Il termine era stato usato dalla sorella di Stefanoin seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate proprio daall’indomani della sentenza checondannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. L’udienza si terrà il prossimo 23 febbraio davanti al GIP di Milano. E’ stata la stessa, in un post sulla sua pagina Facebook, a comunicare la citazione del Tribunale milanese per lei e l’attuale segretario della Lega. “Io e Matteosiamo ...

Open_gol : La procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione. Ora la sorella del geometra romano ha ricevuto la citazione in… - Surv_Journal : Tutti quelli che dovrebbero ricevere una querela da Salvini per averlo chiamato sciacallo alzino la mano ? HO DETT… - topogigio202 : @MPSkino L’unico che avrebbe diritto di querela è lo sciacallo che stato assimilato a Salvini ?? - Frances47226166 : RT @Moonlightshad1: Quando Stefano Cucchi fu arrestato stava bene, Stefano è morto di botte per mano di chi dovrebbe garantire e tutelare l… - emanuele_213 : RT @Tizio11: Solidarietà a @cucchi_ilaria, querelata da Salvini per aver semplicemente detto la verità sul suo conto. E questa querela ne è… -