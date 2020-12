Sacerdote coinvolto in indagine penale | Diocesi lo allontana dalla parrocchia

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Siamo increduli per l’per presunti abusi sessuali su minori che coinvolge il nostro parroco don Gianfranco, appresa a 24 ore dal Natale. La comunità è sconvolta“. Lo afferma il sindaco di Presenzano (Caserta) Andrea Maccarelli, che interviene sull’inchiesta della Procura di Napoli che vede indagato il parroco della Chiesa di San Nicola a Presenzano, Don Gianfranco Roncone; un’inchiesta di cui ha dato notizia ladi Teano–Calvi (in cui rientra Presenzano), che ha sospeso dal servizio inil prete. Il Vescovo, Monsignor Giacomo Cirulli, in un comunicato, ha fatto sapere di “essere venuto a conoscenza di un’a carico del parroco Don Gianfranco Roncone“, e di aver “immediatamente ritenuto opportuno vietare l’esercizio del ...

Sacerdote coinvolto

