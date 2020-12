Rossetto rosso a Natale 2020 | 25 sfumature per il 25 dicembre e non solo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) «Niente è più necessario del superfluo». Tutte d’accordissimo con Oscar Wilde. Perché proprio nel 2020 è stato il così detto «non necessario» a non farci abbassare i livelli di umore sotto la suola delle pantofole, in assoluto le calzature più indossate dal lockdown in poi. E così le vendite dei prodotti di bellezza e benessere sono schizzate alle stelle. Maschere, creme, mascara, illuminanti, accessori bagno, candele, profumi. Tutto, tranne il rossetto. Proprio quest’anno si è aperta infatti una falla nel così detto Lipstick Index, ovvero l’indice che registra le oscillazioni delle vendite del cosmetico sul mercato in concomitanza con i mutamenti del costume.