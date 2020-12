Roma, si spegne lo storico Cinema Azzurro Scipioni: “Sono costretto a chiudere” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un altro spazio dedito alla cultura che chiude i battenti: il Cinema Azzurro Scipioni potrebbe essere in procinto di spegnere il proiettore definitivamente. Lo dichiara il cineasta indipendente Silvano Agosti che da quarant’anni porta avanti un pezzo di storia per Roma e i Romani. “Sedie Cinema Azzurro Scipioni in vendita a 5 euro l’una, le sto mettendo in vendita perché Sono costretto a interrompere l’attività“, scrive Silvano su Facebook. Leggi anche: Roma, torna accessibile al pubblico il Mausoleo di Augusto: “Restituiamo alla città monumento di inestimabile valore.” Chiude lo storico Cinema Azzurro Scipioni Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un altro spazio dedito alla cultura che chiude i battenti: ilpotrebbe essere in procinto dire il proiettore definitivamente. Lo dichiara il cineasta indipendente Silvano Agosti che da quarant’anni porta avanti un pezzo di storia pere ini. “Sediein vendita a 5 euro l’una, le sto mettendo in vendita perchéa interrompere l’attività“, scrive Silvano su Facebook. Leggi anche:, torna accessibile al pubblico il Mausoleo di Augusto: “Restituiamo alla città monumento di inestimabile valore.” Chiude loLo ...

CorriereCitta : Roma, si spegne lo storico Cinema Azzurro Scipioni: “Sono costretto a chiudere” - dedalus83 : @sunkencondos Sinceramente credo che Maradona non c'entri molto. O meglio, ha pesato ma si è persa perché la Roma h… - chloeyazlov : io che sono incasinato come Roma nei sabato sera, che si spegne ma non dorme mai - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 21/12/1863 - Si spegne settantaduenne a Roma il poeta Giuseppe Gioacchino Belli - - AccaddeOggi : 21/12/1863 - Si spegne settantaduenne a Roma il poeta Giuseppe Gioacchino Belli - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spegne Luminarie natalizie, Avv. Mignogna: “Il Comune ‘accende’ la Roma e ‘spegne’ la Lazio” La Lazio Siamo Noi Roma, Cchiude lo storico Cinema Azzurro Scipioni. Proprietario: “Interrompo l’attività”

Silvano Agosti, cineasta indipendente, amaro su Facebook: “Adesso informerò l’assessore alla Cultura”. Bergamo: “Proveremo a salvarlo” La bella favola dell’Azzurro Sc ...

Roma Cagliari 3-2: cronaca e tabellino

24' Pallonetto di Dzeko – Il bosniaco giallorosso prova un pallonetto, ma colpisce goffamente la sfera e il suo tiro si spegne al lato. 29' Ammonizione Cagliari – Anche Nandez riceve il cartellino ...

Silvano Agosti, cineasta indipendente, amaro su Facebook: “Adesso informerò l’assessore alla Cultura”. Bergamo: “Proveremo a salvarlo” La bella favola dell’Azzurro Sc ...24' Pallonetto di Dzeko – Il bosniaco giallorosso prova un pallonetto, ma colpisce goffamente la sfera e il suo tiro si spegne al lato. 29' Ammonizione Cagliari – Anche Nandez riceve il cartellino ...