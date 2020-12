Roma, nella falegnameria solidale che dà nuova vita agli alberi caduti per il maltempo: “Con il ricavato sosteniamo persone senza lavoro” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La falegnameria K Alma è un progetto che nasce a Roma nel 2017 con l’obiettivo di fare formazione, integrazione e inclusione sociale, rivolta ai migranti, richiedenti asilo ed italiani che si trovano senza lavoro. Da quest’anno il laboratorio ha deciso di avviare una produzione di taglieri riutilizzando i tronchi degli alberi che a Roma cadono a causa del maltempo o dell’incuria e che altrimenti sarebbero destinati al macero. ”Noi lavoriamo molto sull’economia circolare – spiega Gabriella Guido, presidente dell’associazione e falegnameria K Alma – questa linea di taglieri è stata pensata per il ”Natale solidale”: il ricavato, infatti, andrà ad aiutare quei ragazzi che in questo momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) LaK Alma è un progetto che nasce anel 2017 con l’obiettivo di fare formazione, integrazione e inclusione sociale, rivolta ai migranti, richiedenti asilo ed italiani che si trovano. Da quest’anno il laboratorio ha deciso di avviare una produzione di teri riutilizzando i tronchi degliche acadono a causa delo dell’incuria e che altrimenti sarebbero destinati al macero. ”Noi lavoriamo molto sull’economia circolare – spiega Gabriella Guido, presidente dell’associazione eK Alma – questa linea di teri è stata pensata per il ”Natale”: il, infatti, andrà ad aiutare quei ragazzi che in questo momento ...

