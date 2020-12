Roma, il caso del parco del Villaggio Verde nel X Municipio: pubblico ma privato (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma città delle anomalie. Come può un parco pubblico restare per oltre 8 anni ancora privato perché il Comune ancora non lo prende in carico? Ma la vera domanda è: per quale motivo il Comune non lo prende in carico? Quali interessi ci sono? Partiamo dall’inizio. Il parco è quello del Villaggio Verde, un complesso residenziale che si trova ad Acilia, nel X Municipio, in via Corrado Cagli. Da 8 anni, nonostante vari esposti, uno scaricabarile tra Municipio e vari dipartimenti ha fatto sì che il parco non fosse ancora preso in carico dal Comune di Roma, rendendolo così ancora privato, nonostante sia a tutti gli effetti pubblico. Un paradosso che implica due cose: il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020)città delle anomalie. Come può unrestare per oltre 8 anni ancoraperché il Comune ancora non lo prende in carico? Ma la vera domanda è: per quale motivo il Comune non lo prende in carico? Quali interessi ci sono? Partiamo dall’inizio. Ilè quello del, un complesso residenziale che si trova ad Acilia, nel X, in via Corrado Cagli. Da 8 anni, nonostante vari esposti, uno scaricabarile trae vari dipartimenti ha fatto sì che ilnon fosse ancora preso in carico dal Comune di, rendendolo così ancora, nonostante sia a tutti gli effetti. Un paradosso che implica due cose: il ...

VittorioSgarbi : @virginiaraggi Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il redd… - Corriere : Covid, la nuova variante è in Italia: isolata in un paziente a Roma - Corriere : Covid, la nuova variante è in Italia: isolata in un paziente a Roma - IoCivico : RT @MPenikas: @IlConte50919IT @m_spagna @ApriGli_Occhi @kiara86769608 @NapolitanoIda @CastellinoLuigi @francotaratufo2 @erretti42 @ToniSoni… - summad981 : Buon natale da una squadra che negli ultimi mesi ha collezionato 64 punti in 26 partite senza perdere mai. Ha battu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caso Fedi sparite a morti di Covid, un nuovo caso a Roma: la moglie presenta denuncia per furto RomaToday “Striscia la Notizia” consegna il Tapiro dei Guinness a Belen Rodriguez

L’instabilità sentimentale e la lite con i paparazzi a Roma, hanno fatto guadagnare a Belén Rodríguez un Tapiro d’oro da Guinness: il suo ...

Suzuki, una Legend Edition per i sette mondiali

La casa giapponese ha realizzato la GSX-R1000R, una serie speciale con sette diverse livree che celebrano gli altrettanti titoli conquistati nella classe regina ...

L’instabilità sentimentale e la lite con i paparazzi a Roma, hanno fatto guadagnare a Belén Rodríguez un Tapiro d’oro da Guinness: il suo ...La casa giapponese ha realizzato la GSX-R1000R, una serie speciale con sette diverse livree che celebrano gli altrettanti titoli conquistati nella classe regina ...