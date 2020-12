Roby Facchinetti | il gesto di Mara Venier che non ha dimenticato

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)ha ammesso di volere un bene profondo ae di non aver maila sua vicinanza in momenti della sua vita. Foto da Instagram: @Questa sera si esibisce nel Concerto di Natale che va in onda in prima serata su Canale Cinque con Federica Panicucci e qualche settimana fa ha parlato a cuore aperto del dolore profondo per la perdita del suo amico Stefano D’Orazio. Quello che però forse non tutti sanno è la profonda amicizia che lo lega adi cui molto spesso è ospite nella sua Domenica In e di cui ha parlato molto spesso in alcune sue interviste svelando un particolare importante. In passato infatti il cantante ha dovuto affrontare la malattia della moglie ...