Ritorno a scuola il 7 gennaio, da Milano a Roma ecco il piano finale dei prefetti: orari di ingresso scaglionati, più bus e controlli (Di giovedì 24 dicembre 2020) La partita è finita: la maggior parte dei prefetti ai quali il 3 dicembre scorso con il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, era stato dato il compito di risolvere la questione dei trasporti e degli scaglionamenti degli ingressi delle scuole, per assicurare il Ritorno in classe al 50% degli studenti, hanno approvato in queste ore il piano che permetterà il riavvio dell’anno in presenza il prossimo 7 gennaio. L’idea della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e della collega degli Interni, Luciana Lamorgese, di istituire in ogni territorio un tavolo di lavoro coordinato dai rappresentanti del governo ha dato i suoi frutti. Le task force formate dai direttori degli uffici scolastici regionali e territoriali; dal presidente della Provincia o dai sindaci delle Città Metropolitane, dagli altri primi cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) La partita è finita: la maggior parte deiai quali il 3 dicembre scorso con il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, era stato dato il compito di risolvere la questione dei trasporti e degli scaglionamenti degli ingressi delle scuole, per assicurare ilin classe al 50% degli studenti, hanno approvato in queste ore ilche permetterà il riavvio dell’anno in presenza il prossimo 7. L’idea della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e della collega degli Interni, Luciana Lamorgese, di istituire in ogni territorio un tavolo di lavoro coordinato dai rappresentanti del governo ha dato i suoi frutti. Le task force formate dai direttori degli uffici scolastici regionali e territoriali; dal presidente della Provincia o dai sindaci delle Città Metropolitane, dagli altri primi cittadini ...

Nonostante le feste, si sta già lavorando alla ripresa delle attività e, in particolare, al ritorno sui banchi. Propio stamane infatti Matteo Piantedosi, Prefetto della Capitale, ha firmato il ...

