Rino Gattuso parla della sua malattia | cosa è la miastenia oculare

"Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. E' da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo". Rino Gattuso ha parlato a Sky dei problemi fisici che lo riguardano nel dopo Napoli-Torino, terminato 1-1. "Sento grande stanchezza, vedere doppio per 24 ore al giorno non è facile... solo un pazzo come me può stare in piedi" spiega l'allenatore del Napoli, "altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l'occhio andrà a posto". Con il termine di origine greca miastenia s'intende la debolezza muscolare. Si manifesta con disturbi della vista, descritti soprattutto come ...

