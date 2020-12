Rino Gattuso e la malattia: “Soffro di miastenia. Sono 10 giorni che non sono me stesso” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La notizia arriva direttamente da Gattuso in persona. Nelle ultime settimane, l’ex calciatore e ora allenatore si era mostrato restìo nel rilasciare dichiarazioni, ma ora arriva la confessione sofferta. Al termine della partita Napoli-ToRino, conclusa con uno spareggio 1 a 1, Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il volto noto del calcio non si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 dicembre 2020) La notizia arriva direttamente dain persona. Nelle ultime settimane, l’ex calciatore e ora allenatore si era mostrato restìo nel rilasciare dichiarazioni, ma ora arriva la confessione sofferta. Al termine della partita Napoli-To, conclusa con uno spareggio 1 a 1,ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il volto noto del calcio non si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

