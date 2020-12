Riciclo bottiglie di vetro | Paralumi e lanterne | 20 idee

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ledisono un materiale difantastico, con cui potrete realizzare diverse decorazioni spettacolari, come delle lampade o dei. Di seguito, potrete trovare, qualche idea a cui potrete ispirarvi. 1.colorate Veloce da realizzare, questa lanterna è stata creata inserendo dentro delledidelle luci al led colorate. Fonte immagine 2.Lanterna o lampada da tavolo Creata con una grossa bottiglia didel vino, questa lanterna è stata fissata ad un supporto di forma quadrata, fatto con del legno. Al suo interno sono state messe delle luci al led. Fonte immagine 3.da esterno Dopo aver eliminato il fondo dalledi vino, utilizzando una catenella di ...

virginiaraggi : Con la macchinetta mangiaplastica inaugurata nel mercato Irnerio, nel Municipio XIII, abbiamo completato le attivaz… - PatrizioPatern1 : RT @virginiaraggi: Con la macchinetta mangiaplastica inaugurata nel mercato Irnerio, nel Municipio XIII, abbiamo completato le attivazioni… - vasco97273 : RT @virginiaraggi: Con la macchinetta mangiaplastica inaugurata nel mercato Irnerio, nel Municipio XIII, abbiamo completato le attivazioni… - AGentile_Ge : RT @AmiuGenova: Anche gli ecoraccoglitori #plasTiPremia si prendono un po' di riposo per le feste ??! Ma non vi preoccupate il 2021 avrà mo… - vdavide : RT @virginiaraggi: Con la macchinetta mangiaplastica inaugurata nel mercato Irnerio, nel Municipio XIII, abbiamo completato le attivazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclo bottiglie

NonSoloRiciclo

MILANO - I benefici diretti del riciclo in Italia nel 2019 hanno superato il miliardo di euro in valore economico, per un risparmio di materia prima vergine pari a 4 milioni e 469mila tonnellate, corr ...Evitata grazie all’impegno del sistema Conai l’emissione di CO2 pari a quella di 10mila tratte aeree Roma-New York andata e ritorno. L’energia primaria risparmiata può coprire il fabbisogno elettrico ...