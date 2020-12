orizzontescuola : Riapertura scuole, Rezza: “È il nostro obiettivo, ma bisogna valutare con attenzione l’andamento dei casi” - MassimoBindi : @GiuseppeConteIT Sarebbe grave errore,dopo aver rovinato l’intero periodo natalizio a tutti gli italiani,il 7 genna… - orizzontescuola : Riapertura scuole 7 gennaio, a Roma firmato il piano: due fasce di ingresso alle 8 e alle 10 - Agenparl : Trasporti e riapertura scuole, audizione Ministra De Micheli Lunedì alle 12 diretta webtv e canale satellitare - - Ciribini : Secondo @corzunino il CTS conosce da Settembre le mutazioni del virus, che non indurrebbero a preoccupazioni partic… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

"Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole. Per questo non mi stanco di far leva sul senso di responsabilità, per evitare che anche in queste feste di Natale si ripetano quei comp ...Durante la conferenza stampa settimanale dell’Iss, Giovanni Rezza ha commentato i dati degli ultimi sette giorni, spiegando che “stiamo ...