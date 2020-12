Riapertura scuole 7 gennaio, a Roma firmato il piano: due fasce di ingresso alle 8 e alle 10 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha appena firmato il documento operativo per il raccordo tra gli orari di inizio attività didattica e quelli del trasporto pubblico locale per ripresa in sicurezza nella Capitale delle scuole secondarie dal 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il prefetto di, Matteo Piantedosi, ha appenail documento operativo per il raccordo tra gli orari di inizio attività didattica e quelli del trasporto pubblico locale per ripresa in sicurezza nella Capitale dellesecondarie dal 7. L'articolo .

Ciribini : Secondo @corzunino il CTS conosce da Settembre le mutazioni del virus, che non indurrebbero a preoccupazioni partic… - Alexct9 : @MediasetTgcom24 Questa estate i contagi sono stati al minimo nonostante il terrorismo voluto per ragioni politiche… - micittastato : ?? Gli studenti di sette licei di Milano chiedono la riapertura delle scuole con un gesto pacifico e significativo… - enzomazza : Non so voi ma la prima pagina di ?@repubblica? la ritengo indegna. Soprattutto perchè poi, come emerge dall’articol… - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Covid: la seconda ondata', l'anno del virus. La riapertura delle scuole, il nodo trasporti, i contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, non si potrà scendere sotto la soglia del 50% di lezioni in presenza Orizzonte Scuola Riapertura scuole 7 gennaio, a Roma firmato il piano: due fasce di ingresso alle 8 e alle 10

Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha appena firmato il documento operativo per il raccordo tra gli orari di inizio attività didattica e quelli del trasporto pubblico locale per ripresa in ...

Riapertura scuole, Rezza (ISS): "Difficile dire quale sarebbe contributo a contagio"

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Riapertura scuole, Rezza (ISS): "Difficile dire quale sarebbe contributo a contagio" “Difficile dire quale sarebbe il contributo della riapertura delle scuole ...

Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha appena firmato il documento operativo per il raccordo tra gli orari di inizio attività didattica e quelli del trasporto pubblico locale per ripresa in ...(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Riapertura scuole, Rezza (ISS): "Difficile dire quale sarebbe contributo a contagio" “Difficile dire quale sarebbe il contributo della riapertura delle scuole ...