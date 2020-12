Regione Campania regala un presepe, la Lombardia rifiuta: il caso (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo Diventa un caso il rifiuto della Lombardia del presepe donato dalla Regione Campania: crea imbarazzo, infatti, il no della giunte presieduta dal governatore Attilio Fontana al presidente campano Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, infatti, aveva avuto l’idea dell’operazione “Viaggio in Italia del presepe napoletano” e per questo un paio di giorni fa sono stati spediti i primi 9 presepi artigianali, ma solo 8 sono stati bene accolti. La Regione Lombardia, come riporta la Repubblica, ha declinato l’invito a esporre la natività partenopea nonostante si trattasse di un regalo. Ad accettare il dono è stata la città di Bergamo. Il sindaco Giorgio Gori ha anche scritto una lettera per Napoli: “Il gesto, molto significativo, offre la ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo Diventa unil rifiuto delladeldonato dalla: crea imbarazzo, infatti, il no della giunte presieduta dal governatore Attilio Fontana al presidente campano Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, infatti, aveva avuto l’idea dell’operazione “Viaggio in Italia delnapoletano” e per questo un paio di giorni fa sono stati spediti i primi 9 presepi artigianali, ma solo 8 sono stati bene accolti. La, come riporta la Repubblica, ha declinato l’invito a esporre la natività partenopea nonostante si trattasse di un regalo. Ad accettare il dono è stata la città di Bergamo. Il sindaco Giorgio Gori ha anche scritto una lettera per Napoli: “Il gesto, molto significativo, offre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania COVID-19, CONTROLLI STRAORDINARI ALL'AEROPORTO. QUARANTENA PER I PASSEGGERI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

20/12/2020 - L'Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di ...

PARTITO DA BERGAMO IL "VIAGGIO IN ITALIA DEL PRESEPE NAPOLETANO"

24/12/2020 - È partito dalla città di Bergamo il “Viaggio in Italia del Presepe Napoletano”, l’iniziativa della Regione Campania per promuovere il turismo solidale a sostegno dell’artigianato locale.

