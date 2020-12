Regina Elisabetta | in pericolo per la Brexit? Pronto il piano segreto per scappare da Londra

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lapotrebbe trovarsi indi vita? Il rischio sembra essere reale dal momento che esisterebbero svariati piani di fuga che i funzionari pubblici hanno ideato per salvaguardare la vita della Sovrana. Progetti che avrebbero dovuto rimanere segreti ma che, come rivela il The Sun, sono stati svelati proprio nelle ultime ore. Ecco cosa succede … L'articolo proviene da Velvet Gossip.