Regina Elisabetta: a Natale guarda sempre il film “Flash Gordon” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale reale in stile Windsor… con shopping sfoglia la gallery Fino allo scorso anno, il 25 dicembre la Regina Elisabetta seguiva sempre la solita routine a Sandringham. Dopo il pranzo natalizio e l’appuntamento alle 15 per il suo discorso annuale trasmesso dalla Bbc, che seguiva assieme alla sua famiglia, tutti i Windsor presenti si riunivano in salotto per giocare a sciarada (e cercare di battere la monarca che pare sia imbattibile). Poi Elisabetta si sedeva su un comodo divano con i nipoti e pronipoti per godersi il suo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020)reale in stile Windsor… con shopping sfoglia la gallery Fino allo scorso anno, il 25 dicembre laseguivala solita routine a Sandringham. Dopo il pranzo natalizio e l’appuntamento alle 15 per il suo discorso annuale trasmesso dalla Bbc, che seguiva assieme alla sua famiglia, tutti i Windsor presenti si riunivano in salotto per giocare a sciarada (e cercare di battere la monarca che pare sia imbattibile). Poisi sedeva su un comodo divano con i nipoti e pronipoti per godersi il suo ...

darlaspesso : Davvero? Tutti i colori di Elisabetta, la regina più pop che ci sia - Moda - - infoitscienza : Quest'anno per il discorso di Natale della Regina Elisabetta basterà chiedere ad Alexa - DRepubblicait : Tutti i colori di Elisabetta, la regina più pop che ci sia [aggiornamento delle 01:54] - maryland_____ : @camilla02146 Guardo lo prendo come un complimento detto da una che idolatra Elisabetta come una regina mentre quel… - itslavaleh : @nensinotnanci sisi e io sono la regina Elisabetta -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta L’annus horribilis della regina Elisabetta II Vanity Fair Italia Regina Elisabetta: a Natale guarda sempre il film “Flash Gordon”

Fino allo scorso anno, il 25 dicembre la regina Elisabetta seguiva sempre la solita routine a Sandringham. Dopo il pranzo natalizio e l’appuntamento alle 15 per il suo discorso annuale trasmesso dalla ...

Elisabetta, il primo Natale solitario della regina. Ma tutti aspettano il suo discorso in tv

A Windsor con Filippo e poco personale. Niente parata con i parenti a Sandringham, l’appuntamento fisso che Diana non amava ...

Fino allo scorso anno, il 25 dicembre la regina Elisabetta seguiva sempre la solita routine a Sandringham. Dopo il pranzo natalizio e l’appuntamento alle 15 per il suo discorso annuale trasmesso dalla ...A Windsor con Filippo e poco personale. Niente parata con i parenti a Sandringham, l’appuntamento fisso che Diana non amava ...