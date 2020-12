Reggina | i tifosi granata attaccano Plizzari | il giovane portiere costretto a chiudere instagram

Leggi su mediagol

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Episodio a dir poco spiacevole quello accaduto in casa.Empoli-, Taibi infuriato con i suoi: “Abbiamo strameritato di perdere, ecco cosa dico alla squadra”I calabresi stanno vivendo un momento davvero complicato con i risultati che stentano ad arrivare nonostante a inizio stagione si pensava potessero rappresentare una delle candidate alle promozione in A. Inelle ultime due uscite prima del Natale hanno raccolto 1 solo punto. La sconfitta casalinga contro il Cittadella e quella esterna a Vicenza sono state provocate da un paio di errori commessi dalAlessandro. L'estremo difensore scuola Milan è stato preso di mira da una parte della tifoseria dellache lo ha insultato pesantemente attraverso i social. Il calciatore non ha resistito a ...