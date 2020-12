Regalo di Natale per imprese e partite iva: servono liquidità e lavoro (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Domanico Armillei. Si parla di un settore per la maggiore parte composto da piccole e medio imprese, che negli ultimi 10 anni, è stato falcidiato da una profonda crisi, diventata strutturale. Se i pochi grandi appalti avranno comunque un futuro alla fine dell’emergenza (per le grandi imprese), lo stesso non sarà per tutto il resto delle imprese che lavoravano con i privati, impegnate in ristrutturazioni, manutenzioni e realizzazioni di abitazioni, perché va considerata la probabile incapacità di tanti committenti a far fronte agli impegni. I numeri del rapporto Censis e commercialisti parlano chiaro: 460.000 imprese piccole e medie , con un numero di addetti inferiore a 10 e con un fatturato minore di 500.000 euro sono seriamente minacciate dalla pandemia. Per loro il destino è la chiusura definitiva nel ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Domanico Armillei. Si parla di un settore per la maggiore parte composto da piccole e medio, che negli ultimi 10 anni, è stato falcidiato da una profonda crisi, diventata strutturale. Se i pochi grandi appalti avranno comunque un futuro alla fine dell’emergenza (per le grandi), lo stesso non sarà per tutto il resto delleche lavoravano con i privati, impegnate in ristrutturazioni, manutenzioni e realizzazioni di abitazioni, perché va considerata la probabile incapacità di tanti committenti a far fronte agli impegni. I numeri del rapporto Censis e commercialisti parlano chiaro: 460.000piccole e medie , con un numero di addetti inferiore a 10 e con un fatturato minore di 500.000 euro sono seriamente minacciate dalla pandemia. Per loro il destino è la chiusura definitiva nel ...

DalotDiogo : Cuore rossonero 3?? Il più bel regalo di Natale per i nostri tifosi. Grande Milan! ??? #MilanLazio #ForzaMilan - matteosalvinimi : UNA BELLISSIMA NOTIZIA! Il ritorno di #ChicoForti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari… - DarioNardella : #Firenze si illumina di viola per festeggiare lo storico 0-3 di ieri sera. Un bellissimo regalo di Natale alla cit… - xcoryhug : RT @wiizardsblack: Raga altro regalo di Natale non ce la faccio quanto è fantastico - MaryC44682415 : RT @SalaLettura: “Mia carissima Nora,ti ho appena spedito un regalo di Natale raccomandato espresso e assicurato. È la cosa migliore (ma in… -