Recovery Fund, per il lavoro servono almeno 2 miliardi in più (Di giovedì 24 dicembre 2020) di seguito l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dalla Ministra del lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. A cura di Lorenzo Salvia Ministro Nunzia Catalfo, sbaglio o nei progetti del Recovery plan alla voce lavoro c’è poco o nulla? «Nel capitolo sull’equità sociale ci sono 2,5 miliardi di euro effettivamente spendibili per le politiche attive. A cui si somma un altro miliardo e mezzo dei fondi React. Ma certo, non basta. servono almeno altri due miliardi». E a cosa servirebbero? «A finanziare un piano per l’occupabilità dei lavoratori, un intervento fondamentale in vista della fine, a marzo, del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione a carico dello Stato». Cosa intende con piano per l’occupabilità? «Si tratta di un intervento per ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 24 dicembre 2020) di seguito l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dalla Ministra dele delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. A cura di Lorenzo Salvia Ministro Nunzia Catalfo, sbaglio o nei progetti delplan alla vocec’è poco o nulla? «Nel capitolo sull’equità sociale ci sono 2,5di euro effettivamente spendibili per le politiche attive. A cui si somma un altro miliardo e mezzo dei fondi React. Ma certo, non basta.altri due». E a cosa servirebbero? «A finanziare un piano per l’occupabilità dei lavoratori, un intervento fondamentale in vista della fine, a marzo, del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione a carico dello Stato». Cosa intende con piano per l’occupabilità? «Si tratta di un intervento per ...

borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - meb : Ho fatto una chiacchierata con “Il Foglio” su come spendere i soldi del recovery fund, sulle possibili elezioni e a… - AlbertoBagnai : VB: Sen. Bagnai su Legge di Bilancio, Recovery Fund e MES - bacdotin : @mafumi50 @Lucrezi97533276 Dunque, il MES non lo prende nessuno stato in Europa, abbiamo interessi per il debito pa… - Tony_Skid : RT @borghi_claudio: Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su @Libero_off… -