Recovery Fund, Conte: se falliamo, governo a casa con ignominia. Ecco la bozza del piano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il piano italiano per il Recovery Fund "deve confermare la piena credibilità dell'Italia. Non possiamo disperdere le risorse: se non riusciremo in questo intento questo governo se ne deve andare a casa con ignominia. Lasciamo perdere le crisi o le contro-crisi di governo". Parola del premier, Giuseppe Conte che ha presentato alle forze di maggioranza "una bozza di lavoro" del piano per il Recovery Fund italiano. "Ci sono alcuni appostamenti - ha precisato - che non mi soddisfano completamente. Io stesso mi riservo di fare alcune proposte di modifica. Sul turismo dobbiamo fare sicuramente di più, tenuto conto però che alcune misure di sostegno sono dedicate al turismo, come i ristori". ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilitaliano per il"deve confermare la piena credibilità dell'Italia. Non possiamo disperdere le risorse: se non riusciremo in questo intento questose ne deve andare acon. Lasciamo perdere le crisi o le contro-crisi di". Parola del premier, Giuseppeche ha presentato alle forze di maggioranza "unadi lavoro" delper ilitaliano. "Ci sono alcuni appostamenti - ha precisato - che non mi soddisfano completamente. Io stesso mi riservo di fare alcune proposte di modifica. Sul turismo dobbiamo fare sicuramente di più, tenuto conto però che alcune misure di sostegno sono dedicate al turismo, come i ristori". ...

