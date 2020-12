Recovery | Catalfo | “Mancano altri 2 miliardi per il lavoro”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Ministra delNunzianon è del tutto soddisfatta dell’impianto delPlan e sottolinea che “” da destinare al. La titolare de Welfare, in una intervista al Corriere della Sera, ha riepilogato le risorse fruibili: 2,5destinati all’equità sociale e 1,5dei fondi React. “Ma certo, non basta. Servono almenodue”, ha affermato. Lapensa ad un piano per l’occupabilità dei lavoratori, che si rivelerà fondamentale una volta esaurita la cassa intetrazione e rimosso il blocco dei licenziamenti a marzo. Occorre poi superare quel paradosso che gli esperti chiamano mismatch – ha aggiunto ...