Quali sono i negozi aperti il 24 dicembre? Ecco gli orari (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 24 dicembre i negozi sono aperti o chiusi? La pubblicazione del nuovo DPCM del Natale, cui è seguita la conferenza stampa di Giuseppe Conte, ha chiarito una volta per tutte cosa si può fare e cosa invece è vietato durante il periodo natalizio. Nel provvedimento sono contenute le norme per spostamenti, pranzi, cene e coprifuoco, oltre che quelle per negozi e centri commerciali. La novità principale contenuta nel nuovo documento riguarda l’introduzione di un nuovo calendario che suddivide l’intero Paese in giorni rossi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6), arancioni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) e gialli (fino al 23 dicembre). Il cambio di colore nei vari giorni comporta la stretta o l’allentamento delle norme in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 24o chiusi? La pubblicazione del nuovo DPCM del Natale, cui è seguita la conferenza stampa di Giuseppe Conte, ha chiarito una volta per tutte cosa si può fare e cosa invece è vietato durante il periodo natalizio. Nel provvedimentocontenute le norme per spostamenti, pranzi, cene e coprifuoco, oltre che quelle pere centri commerciali. La novità principale contenuta nel nuovo documento riguarda l’introduzione di un nuovo calendario che suddivide l’intero Paese in giorni rossi (24, 25, 26, 27, 31, 1, 2, 3, 5, 6), arancioni (28, 29, 30e 4 gennaio) e gialli (fino al 23). Il cambio di colore nei vari giorni comporta la stretta o l’allentamento delle norme in ...

AzzolinaLucia : Auguri a #PieroAngela per i suoi 92 anni. Ho sempre seguito i suoi programmi, grazie ai quali molte persone si sono… - beppe_grillo : Quali sono i “confini digitali” di un paese? Quali le vulnerabilità? In che modo è possibile ovviare ai problemi re… - CottarelliCPI : Rispondendo ai negazionisti tedeschi in parlamento Angela Merkel ha detto: “Io credo alla forza dell’Illuminismo ch… - RiccardoRanall1 : @DODO_from_roma @DinoGiarrusso @luigidimaio Ne sono certo anch'io, specialmente quando la politica viene fatta su b… - BoaAndre891 : RT @Fra29615307: @BoaAndre891 @Emmeriserva1 @Emmeriserva1 seriamente parlando, dopo il tweet che avevi fatto, quali sono state le tue parol… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono CORONAVIRUS: EMILIO FEDE positivo al COVID. Ecco Quali Sono le sue CONDIZIONI iLMeteo.it I luoghi del mondo in cui l’inverno dispensa magie

L’inverno può creare qualche disagio con ghiaccio, neve, temperature rigide. In compenso regala scenari di grande poesia, colorando con un tocco fiabesco luoghi, natura e città già splendide di per sé ...

In Israele sciolto il Parlamento, si va verso nuove elezioni

Lo Stato ebraico va così verso le quarte elezioni politiche in due ann i. I leader dei due partiti che formano la coalizione di governo, Likud e Blu e Bianco, non sono riusciti a trovare un’intesa ent ...

L’inverno può creare qualche disagio con ghiaccio, neve, temperature rigide. In compenso regala scenari di grande poesia, colorando con un tocco fiabesco luoghi, natura e città già splendide di per sé ...Lo Stato ebraico va così verso le quarte elezioni politiche in due ann i. I leader dei due partiti che formano la coalizione di governo, Likud e Blu e Bianco, non sono riusciti a trovare un’intesa ent ...