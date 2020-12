PSG, Tuchel esonerato: ecco i possibili sostituti, Pochettino in pole (Di giovedì 24 dicembre 2020) Thomas Tuchel è stato esonerato dal PSG. Un fulmine a ciel sereno per il calcio francese dopo la bella e convincente vittoria dei parigini ai danni del Strasburgo per 4-0. La dirigenza del Paris Saint-Germain ha ringraziato il tecnico dopo l’ultima partita del 2020 confermando però le divergenze degli ultimi mesi. Dopo l’esonero a chi verrà affidata la panchina del PSG? Mauricio Pochettino, stando alla stampa francese, sarebbe il candidato numero uno. Il tecnico ex Tottenham è ancora in cerca una squadra e i contatti con Leonardo sono ben noti da tempo. In prima fila anche Max Allegri tra gli “svincolati” di lusso dopo lo stop post Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Thomasè statodal PSG. Un fulmine a ciel sereno per il calcio francese dopo la bella e convincente vittoria dei parigini ai danni del Strasburgo per 4-0. La dirigenza del Paris Saint-Germain ha ringraziato il tecnico dopo l’ultima partita del 2020 confermando però le divergenze degli ultimi mesi. Dopo l’esonero a chi verrà affidata la panchina del PSG? Mauricio, stando alla stampa francese, sarebbe il candidato numero uno. Il tecnico ex Tottenham è ancora in cerca una squadra e i contatti con Leonardo sono ben noti da tempo. In prima fila anche Max Allegri tra gli “svincolati” di lusso dopo lo stop post Juventus. SportFace.

JanAageFjortoft : Pochettino PSG ??? Tuchel Arsenal ??? - DiMarzio : Il #Psg pensa al dopo #Tuchel: due i nomi al momento per la panchina: - DiMarzio : #Psg | Si dividono le strade con #Tuchel: le ultime - VitoCDoria : RT @TuttoMercatoWeb: Tuchel esonerato per questa intervista: 'Il PSG non è solo una questione di calcio giocato...' - SkySport : Psg, esonerato Tuchel: Pochettino in pole -