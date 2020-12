PSG | Allegri si avvicina Dalla Germania | “Esonerato Tuchel!”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Thomas Tuchel via dal Paris Saint-Germain. E’ quanto riferito dal giornalista Christian Falk della Bild sul proprio profilo Twitter. L’allenatore del club francese è stato. SiMassimilianoalla panchina del PSG. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoYera : Allegri al PSG? - HLlozana : PSG will appoint Allegri imo. - devrijnho : Allegri al PSG????? - lautarvo10 : Allegri è il nuovo allenatore del PSG. - fRa_gAv : Allegri al PSG. -

L'agente e intermediario di mercato Mario Cenllo ha parlato in esclusiva ai microfoni di CMIT TV di Eriksen e Allegri ...Questa sera alle ore 21:00 allo Stadio Pierre-Mauroy il Lille di Galtier ospita il Paris Saint Germain di Tuchel per la sedicesima giornata di Ligue 1. Il match si prospetta di grande importanza per e ...