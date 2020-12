Protezione civile Campania: allerta meteo Gialla dalle 21 di domani 25 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania valevole a partire dalle 21 di domani 25 dicembre fino alle 21 del 26 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale che in alcuni punti del territorio potrebbero anche essere intensi. Si prevedono inoltre raffiche di vento nei temporali. Tra i fenomeni possibili legati all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Regione ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta lavalevole a partire21 di25fino alle 21 del 26. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale che in alcuni punti del territorio potrebbero anche essere intensi. Si prevedono inoltre raffiche di vento nei temporali. Tra i fenomeni possibili legati all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, ...

