Programmi tv Natale: ecco cosa vedere, dai concerti ai film [LA GUIDA] (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rai, Mediaset, Sky e Discovery per le festività natalizie dedicano la programmazione concentrandosi su musica, film cult, prime visioni e documentari. Non mancano i tradizionali concerti del Natale, le celebrazioni sacre come la Santa Messa di Natale di Papa Francesco il primo dell’anno, ma anche le anteprime musicali esclusive, come quella de “Il Volo” la sera di Natale, i documentari, il circo, i canti di Natale con due speciali dello Zecchino d’oro e tanto altro. LA RAI CANTA ICON IL VOLO, RANIERI E APRE IL CIRCO La mattina di Natale, venerdi? 25 dicembre, si aprira?, sempre dal punto di vista musicale, con una sorpresa per i telespettatori piu? piccoli, il Concerto di Natale dell’Antoniano di Bologna, che torna in diretta, alle 9.35, su Rai Uno. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rai, Mediaset, Sky e Discovery per le festività natalizie dedicano la programmazione concentrandosi su musica,cult, prime visioni e documentari. Non mancano i tradizionalidel, le celebrazioni sacre come la Santa Messa didi Papa Francesco il primo dell’anno, ma anche le anteprime musicali esclusive, come quella de “Il Volo” la sera di, i documentari, il circo, i canti dicon due speciali dello Zecchino d’oro e tanto altro. LA RAI CANTA ICON IL VOLO, RANIERI E APRE IL CIRCO La mattina di, venerdi? 25 dicembre, si aprira?, sempre dal punto di vista musicale, con una sorpresa per i telespettatori piu? piccoli, il Concerto didell’Antoniano di Bologna, che torna in diretta, alle 9.35, su Rai Uno. ...

