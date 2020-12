Primo giorno di lockdown. L'Iss avverte: 'indicazioni chiare di risalita in Europa' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Previsti controlli a tappeto per evitare la violazione delle regole. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, avverte: 'in Europa il virus circola in modo più intenso e vicino a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Previsti controlli a tappeto per evitare la violazione delle regole. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro,: 'inil virus circola in modo più intenso e vicino a ...

albertoangela : Ho realizzato dei brevi video ripercorrendo oggi il tragitto dei due vigiles protagonisti del mio libro 'L'ultimo g… - fattoquotidiano : 'IL SESSO SENZA CONSENSO È STUPRO' La Danimarca modifica la legge penale sulla violenza sessuale. Amnesty: 'Primo p… - sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - _hopelessd : si può andare a fare gli auguri ai parenti solo una volta al giorno perché si sa che al primo incontro il virus non si attacca - ChiaromonteP : RT @marcocattaneo: Sento su @SkyTG24 che il primo giorno di vaccinazione è stato definito il V-Day. È proprio vero che questo paese non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno Primo giorno in zona rossa: scattano i controlli nella Capitale Corriere TV Autocertificazione, il modulo per spostarsi durante le feste natalizie

Dal 21 dicembre non è possibile spostarsi tra regioni e dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutta l'Italia sarà "zona rossa". Come, purtroppo, abbiamo imparato, gli spostamenti saranno limitati, e nei casi ...

Don Paolo Vitale positivo al Covid, in questa vigilia di Natale ci dona la sua testimonianza di dolore e di fede: “mai da solo”

Non ho mai desiderato essere negativo come in questo tempo. Ebbene sì! Sono stato positivo al COVID-19! E solo poche ore fa, nella vigilia di Natale, ho ...

