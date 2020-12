Previsioni Meteo oggi Vigilia di Natale 24 dicembre | TORNA IL MALTEMPO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nella giornata di oggi le Previsioni Meteo giovedì 24 dicembre, al nord precipitazioni sparse al Nordest, miglioramento al Nordovest salvo deboli nevicate su ovest Alpi fin verso gli 800-1100 metri. Al centro nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci, peggiora la sera sulle Marche, asciutto sull’Abruzzo. Al sud cielo spesso nuvoloso sul versante L'articolo Previsioni Meteo oggi Vigilia di Natale 24 dicembre TORNA IL MALTEMPO proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nella giornata dilegiovedì 24, al nord precipitazioni sparse al Nordest, miglioramento al Nordovest salvo deboli nevicate su ovest Alpi fin verso gli 800-1100 metri. Al centro nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci, peggiora la sera sulle Marche, asciutto sull’Abruzzo. Al sud cielo spesso nuvoloso sul versante L'articolodi24ILproviene da www.week.com.

Agenzia_Ansa : Con la tempesta di #Natale arrivano inverno, #neve e crollo delle temperature - LE PREVISIONI #METEO #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA - CasalecchioNews : Buongiorno a tutti! Nuvole e possibili banchi di nebbia sono le previsioni del #meteo di @ArpaER per oggi. Temperat… - cappelIaiomatto : Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA - ennatrasporti : Le previsioni meteo ai tempi dei nostri nonni -