Praticanti avvocati: a causa del Covid l’esame di stato è diventato un’odissea (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le scriventi associazioni Unione Praticanti avvocati, InOltre – Alternativa Progressista e Giovani Avvocatura, nella loro costante attività di tutela per i diritti dei Praticanti, vogliono portare alla vostra attenzione due iniziative che stiamo ponendo in essere a seguito alla decisione della fissazione delle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per il prossimo 13, 14 e 15 aprile 2021. “In primo luogo, come Presidente di U.P.A Claudia Majolo: siamo finiti calderone degli eventi rimandati a data da destinarsi in ottemperanza alle misure anti Covid. Il rischio è così di restare anni in attesa di poter esercitare la professione. Un danno a cui i Praticanti chiedono di ovviare. A tale scopo abbiamo presentato al Ministero di Grazie e Giustizia ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le scriventi associazioni Unione, InOltre – Alternativa Progressista e Giovani Avvocatura, nella loro costante attività di tutela per i diritti dei, vogliono portare alla vostra attenzione due iniziative che stiamo ponendo in essere a seguito alla decisione della fissazione delle prove scritte deldi abilitazione all’esercizio della professione forense per il prossimo 13, 14 e 15 aprile 2021. “In primo luogo, come Presidente di U.P.A Claudia Majolo: siamo finiti calderone degli eventi rimandati a data da destinarsi in ottemperanza alle misure anti. Il rischio è così di restare anni in attesa di poter esercitare la professione. Un danno a cui ichiedono di ovviare. A tale scopo abbiamo presentato al Ministero di Grazie e Giustizia ...

