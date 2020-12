Prati-gate: Eliana Michelazzo con Sgarbi per governare Roma (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ex manager di Pamela Prati, coinvolta nella vicenda del falso matrimonio della showgirl con il l’immaginario imprenditore Mark Caltagirone, annuncia la sua candidatura Eliana Michelazzo ha spiegato che la politica l’ha sempre appassionata e che in questa campagna elettorale farà pure la social manager del critico d’arte La Michelazzo vuole “governare” Roma Per Eliana Michelazzo, un salto davvero importante: dalla vicenda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ex manager di Pamela, coinvolta nella vicenda del falso matrimonio della showgirl con il l’immaginario imprenditore Mark Caltagirone, annuncia la sua candidaturaha spiegato che la politica l’ha sempre appassionata e che in questa campagna elettorale farà pure la social manager del critico d’arte Lavuole “Per, un salto davvero importante: dalla vicenda Articolo completo: dal blog SoloDonna

