Pochettino-Psg: un matrimonio già "annunciato" nel 2016 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mauricio Pochettino lo aveva praticamente annunciato. Ad aprile 2016 rilasciò un'intervista a Rmc in cui confessò il suo desiderio di tornare al Psg in veste di allenatore, dopo aver militato dal 2001 al 2003 nel club francese. Queste le parole di Pochettino di più di quattro anni fa: "Ho sempre detto che un giorno mi piacerebbe allenare il Psg. Fa parte dei miei sogni, ci spero. È un club che seguo molto, provo a vedere tutte le sue partite, soprattutto quelle di Champions League. Il campionato francese non è molto affascinante perché il Psg è molto lontano dalle altre squadre, ma io comunque lo seguo perché ci sono molti talenti interessanti da seguire". Foto: Tottenham Journal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

