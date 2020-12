Petrolio, il calo dei prezzi spinge al ribasso le esportazioni saudite (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le esportazioni dell’Arabia Saudita sono diminuite, nel mese di ottobre, rispetto all’anno precedente, trainate al ribasso soprattutto da un crollo dei prezzi del Petrolio. Le esportazioni sono scese a 57,8 miliardi di riyal (15,4 miliardi di dollari) rispetto ai 76,8 miliardi di riyal nel 2019. I ricavi delle esportazioni di greggio sono diminuiti del 32,7% nello stesso periodo. Nel frattempo, il Light Crude statunitense scambia a 47,83 dollari al barile, in ribasso dello 0,60%. Il Brent di Londra scende dello 0,57% a 50,95 usd/bar. Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ledell’Arabia Saudita sono diminuite, nel mese di ottobre, rispetto all’anno precedente, trainate alsoprattutto da un crollo deidel. Lesono scese a 57,8 miliardi di riyal (15,4 miliardi di dollari) rispetto ai 76,8 miliardi di riyal nel 2019. I ricavi delledi greggio sono diminuiti del 32,7% nello stesso periodo. Nel frattempo, il Light Crude statunitense scambia a 47,83 dollari al barile, indello 0,60%. Il Brent di Londra scende dello 0,57% a 50,95 usd/bar.

