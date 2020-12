Pescara, per l’attacco il sogno si chiama Moncini (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Pescara sembra aver ritrovato la fiducia che ormai mancava da tempo. La cura Breda funziona, eccome. Da quando il tecnico di Treviso è stato chiamato a sostituire Oddo sulla panchina dei Delfini, il club biancarrurro ha messo in cascina 8 punti in 5 gare (frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta). Una striscia che ha permesso agli abruzzesi di portarsi in zona play-out a quota 12 punti (meno tre dalla zona salvezza). Un obiettivo che passa per il prossimo mercato di gennaio. Il Pescara è in particolare a caccia di un rinforzo per l’attacco: il sogno si chiama Gabriele Moncini, che attualmente milita nel Benevento in Serie A. Moncini, il sogno proibito del Pescara Un profilo che non ha certo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilsembra aver ritrovato la fiducia che ormai mancava da tempo. La cura Breda funziona, eccome. Da quando il tecnico di Treviso è statoto a sostituire Oddo sulla panchina dei Delfini, il club biancarrurro ha messo in cascina 8 punti in 5 gare (frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta). Una striscia che ha permesso agli abruzzesi di portarsi in zona play-out a quota 12 punti (meno tre dalla zona salvezza). Un obiettivo che passa per il prossimo mercato di gennaio. Ilè in particolare a caccia di un rinforzo per: ilsiGabriele, che attualmente milita nel Benevento in Serie A., ilproibito delUn profilo che non ha certo ...

pescarasport24 : Nuova variazione di orario per Pescara-Cosenza - SilviaS_Pescara : @welikeduel Twitter dovrebbe ringraziarvi! Già due colleghi si sono iscritti solo per partecipare a #propagandatombola #propagandalive - libertina90 : RT @milfesposta: Ciao sono russa ho tanta voglia di fare nuove esperienze con un uomo che sappia come prendere una donna. Ci sono in pausa… - KarellSelene : RT @milfesposta: Ciao sono russa ho tanta voglia di fare nuove esperienze con un uomo che sappia come prendere una donna. Ci sono in pausa… - Anubi_Inpw : RT @Italia_Nostra: #Costa #trabocchi a rischio: per #Italia_Nostra #Pescara è giunta l'ora di istituire il Parco Nazionale. Ecco l'articolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara per Covid:arrivi da Gb a Pescara,per tamponi si muove Asl Chieti - Abruzzo Agenzia ANSA Pescara-Cosenza, cambia l’orario della partita

Con una nota la Lega di Serie B ha comunicato l’anticipo dell’orario per il fischio d’inizio di Pescara-Cosenza, match della 16^ giornata del campionato cadetto in programma mercoledì 30 dicembre. La ...

Vigilia di Natale in zona rossa per l’Abruzzo: tra controlli e gente in giro per gli ultimi acquisti

A Pescara, ad esempio, molte le persone in giro per il centro, cuore del commercio cittadino. Non solo lo shopping, ma anche gruppi di amici che si rivedono ...

Con una nota la Lega di Serie B ha comunicato l’anticipo dell’orario per il fischio d’inizio di Pescara-Cosenza, match della 16^ giornata del campionato cadetto in programma mercoledì 30 dicembre. La ...A Pescara, ad esempio, molte le persone in giro per il centro, cuore del commercio cittadino. Non solo lo shopping, ma anche gruppi di amici che si rivedono ...