Perseguita l’ex datore di lavoro, 40enne finisce ai domiciliari nel Casertano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un uomo di 40 anni residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di stalking ai danni del suo ex datore di lavoro; nella sua abitazione i militari hanno trovato e sequestrato una sciabola e un coltello a serramanico illegalmente detenuti. Sono state velocissime le indagini, dal momento che la vittima ha presentato denuncia appena il 14 dicembre scorso, raccontando dell’incubo vissuto ad opera del suo ex dipendente, con il quale il rapporto di lavoro si era interrotto da mesi, senza però alcun tipi di contrasto; i problemi sarebbero nati dalla gelosia provata dallo stalker per la compagna, accusata, senza elementi però, di avere una relazione con l’ex datore. Dagli accertamenti, coordinati dalla Procura della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un uomo di 40 anni residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di stalking ai danni del suo exdi; nella sua abitazione i militari hanno trovato e sequestrato una sciabola e un coltello a serramanico illegalmente detenuti. Sono state velocissime le indagini, dal momento che la vittima ha presentato denuncia appena il 14 dicembre scorso, raccontando dell’incubo vissuto ad opera del suo ex dipendente, con il quale il rapporto disi era interrotto da mesi, senza però alcun tipi di contrasto; i problemi sarebbero nati dalla gelosia provata dallo stalker per la compagna, accusata, senza elementi però, di avere una relazione con. Dagli accertamenti, coordinati dalla Procura della ...

PaolaCalabretto : L’ex compagna tronca la relazione, lui la perseguita per un anno e mezzo. 33enne arrestato dai Carabinieri - MonopoliTimes : L’ex compagna tronca la relazione, lui la perseguita per un anno e mezzo. 33enne arrestato dai Carabinieri - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE – Perseguita l’ex datore di lavoro con minacce e pedinamenti, bloccato: in casa nascondeva… - lavocedigenova : Perseguita per anni l’ex compagna: arrestato un 32enne - Telesardegna : Tortolì. Perseguita e minaccia l’ex compagna, arrestato dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Perseguita l’ex Mafia: per Mannino un'odissea giudiziaria lunga quasi 30 anni/Adnkronos (5) Affaritaliani.it