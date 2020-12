Perché Natale è il 25 dicembre? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che Natale cada il 25 dicembre sembra scontato, ma in realtà è storia complicata e antica. Non c’è solo la tradizione cristiana che ha indicato come questa sia la data di nascita di Gesù, cosa che nessun Vangelo conferma. Come quasi tutte le feste comandate, anche dietro al Natale ci sono un rito o una credenza antichi a partire dai festeggiamenti pagani per il sole che torna a trionfare dopo le tenebre del solstizio d’inverno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che Natale cada il 25 dicembre sembra scontato, ma in realtà è storia complicata e antica. Non c’è solo la tradizione cristiana che ha indicato come questa sia la data di nascita di Gesù, cosa che nessun Vangelo conferma. Come quasi tutte le feste comandate, anche dietro al Natale ci sono un rito o una credenza antichi a partire dai festeggiamenti pagani per il sole che torna a trionfare dopo le tenebre del solstizio d’inverno.

