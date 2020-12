“Perché ci siamo lasciati”. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, è lei a rivelare i veri motivi della rottura (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante non siano più una coppia da molto tempo, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno festeggiato la ricorrenza della comunione del figlio Andrea insieme. I messaggi via social per il piccolo Andrea, però, sono stati rigorosamente separati e non c’è neanche una foto dei due insieme. “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perche? ha paura di farti male di riflesso”, ha scritto Anna Tatangelo nel suo lungo messaggio per il figlio. Più conciso Gigi, che ha augurato ad Andrea di sentire sempre la mano di Dio nella sua vita. I festeggiamenti sono stati in forma ridotta ma in grande stile e organizzati da una wedding planner: il numero degli invitati era ridotto e sono stati tutti sottoposti a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante non siano più una coppia da molto tempo,hanno festeggiato la ricorrenzacomunione del figlio Andrea insieme. I messaggi via social per il piccolo Andrea, però, sono stati rigorosamente separati e non c’è neanche una foto dei due insieme. “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perche? ha paura di farti male di riflesso”, ha scrittonel suo lungo messaggio per il figlio. Più conciso, che ha augurato ad Andrea di sentire sempre la mano di Dio nella sua vita. I festeggiamenti sono stati in forma ridotta ma in grande stile e organizzati da una wedding planner: il numero degli invitati era ridotto e sono stati tutti sottoposti a ...

