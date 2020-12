Per Natale vi consiglio: “A Merry Little Christmas” di Paola Iezzi e “Il regalo di Natale” di Enrico Ruggeri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ho cinquantuno anni. Non so come potrei definirmi, immagino che oggi genericamente io sia annoverato tra gli uomini di mezza età, fatto che tradisce clamorosamente il senso letterale della definizione, dubito che camperò intorno ai cento anni. Un tempo sarei stato un uomo anziano, fossi stato un dipendente pubblico probabilmente sarei anche andato già in pensione, ma siamo nel 2020, ho i capelli lunghi, ancora per poco, per altro, non porto camice e mi occupo di canzonette, sono un uomo di mezza età, e già tanto che non mi definisca direttamente come un giovane. Ho cinquantuno anni e questo sarà il primo Natale che non passo nella mia città Natale, Ancona, lontano dalla mia famiglia di origine. Il primo dopo cinquantuno anni, quindi. Non perché io, a cinquantuno anni, non abbia più la mia famiglia di origine, ho ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ho cinquantuno anni. Non so come potrei definirmi, immagino che oggi genericamente io sia annoverato tra gli uomini di mezza età, fatto che tradisce clamorosamente il senso letterale della definizione, dubito che camperò intorno ai cento anni. Un tempo sarei stato un uomo anziano, fossi stato un dipendente pubblico probabilmente sarei anche andato già in pensione, ma siamo nel 2020, ho i capelli lunghi, ancora per poco, per altro, non porto camice e mi occupo di canzonette, sono un uomo di mezza età, e già tanto che non mi definisca direttamente come un giovane. Ho cinquantuno anni e questo sarà il primoche non passo nella mia città, Ancona, lontano dalla mia famiglia di origine. Il primo dopo cinquantuno anni, quindi. Non perché io, a cinquantuno anni, non abbia più la mia famiglia di origine, ho ...

