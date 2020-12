Per il Corriere è "Polvere" il miglior podcast d'inchiesta 2020 della categoria true crime (Di giovedì 24 dicembre 2020) È Polvere di Chiara Lalli e Cecilia Sala, primo podcast pubblicato da HuffPost, il migliore titolo del 2020 tra le serie di inchiesta della categoria true crime secondo il Corriere della Sera. Si tratta di otto puntate per un totale di quasi trecento minuti, subito disponibili e free, sull’omicidio di Marta Russo, studentessa di giurisprudenza uccisa da un colpo d’arma da fuoco mentre camminava in un vialetto dell’Università di Roma “La Sapienza” il 9 maggio 1997. Nel 2020, sottolinea il Corriere, sono aumentati sia gli ascolti sia i nuovi podcast e i podcaster, soprattutto durante il primo lockdown. A distinguersi nella sempre più ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Èdi Chiara Lalli e Cecilia Sala, primopubblicato da HuffPost, ile titolo deltra le serie disecondo ilSera. Si tratta di otto puntate per un totale di quasi trecento minuti, subito disponibili e free, sull’omicidio di Marta Russo, studentessa di giurisprudenza uccisa da un colpo d’arma da fuoco mentre camminava in un vialetto dell’Università di Roma “La Sapienza” il 9 maggio 1997. Nel, sottolinea il, sono aumentati sia gli ascolti sia i nuovie ier, soprattutto durante il primo lockdown. A distinguersi nella sempre più ...

