Pensioni anticipate ultime oggi: i lavoratori vogliono nel 2021 quota 41 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le ultime novità di oggi sul mondo delle Pensioni ci arrivano dai lavoratori che commentano quotidianamente sul nostro sito e che continuano a chiedere a gran voce l'uscita dal mondo del lavoro con il raggiungimento di 41 anni di contributi. Dopo la scadenza della quota 100 prevista per il prossimo anno c'è bisogno di nuove Pensioni anticipate e quota 41 è sicuramente il regime più richiesto dai nostri utenti. ultime novità Pensioni anticipate e quota 41: i commenti dei lavoratori Il primo commento che ci arrivato su un nostro articolo è da parte di Alessandra che dice: "Poiché quota 100 andrà in scadenza, mi auguro che gli interventi siano ...

