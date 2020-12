Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov in testa dopo lo short ai Campionati Nazionali Russi. Kolyada avanti nel singolo maschile (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si è conclusa con lo sfavillante short program delle coppie la prima giornata dei Campionati Nazionali Russi 2021 di Pattinaggio artistico, rassegna di altissimo livello in scena questa settimana nella gelida Traktor Arena di Chelyabinsk. dopo una gara dal livello impressionante a piazzarsi al comando della classifica sono stati i veterani Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. I pattinatori guidati da Marina Zueva e Maxim Trankov si sono resi protagonisti di una performance pulita sotto ogni aspetto, dove hanno ottenuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi. Sulle note del “Bolero” di Revel i Vice Campioni Europei hanno inaugurato la loro prova con un sontuoso triplo twist, piatto forte della casa, ruotando stavolta senza problemi ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si è conclusa con lo sfavillanteprogram delle coppie la prima giornata dei2021 di, rassegna di altissimo livello in scena questa settimana nella gelida Traktor Arena di Chelyabinsk.una gara dal livello impressionante a piazzarsi al comando della classifica sono stati i veterani Evgenia-Vladimir. I pattinatori guidati da Marina Zueva e Maxim Trankov si sono resi protagonisti di una performance pulita sotto ogni aspetto, dove hanno ottenuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi. Sulle note del “Bolero” di Revel i Vice Campioni Europei hanno inaugurato la loro prova con un sontuoso triplo twist, piatto forte della casa, ruotando stavolta senza problemi ...

