Partiti dalla sede della Pfizer i vaccini | arriveranno a Roma il 26

LEGGI ANCHE: Palù (Aifa): vaccino con elevatissima efficacia, non può causare malattie Sono Partiti, dalla sede della Pfizer, in Belgio, questa mattina i primi vaccini contro il Covid-19. Lo si apprende a Bruxelles. I camion sono Partiti in mattinata per vari paesi da Puurs in Belgio. In Italia arriveranno il 26 allo Spallanzani di Roma.

