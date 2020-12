Paris Saint Germain, Tuchel esonerato: manca solo l’ufficialità (Di giovedì 24 dicembre 2020) Incredibile a Parigi: secondo la Bild Thomas Tuchel sarebbe stato esonerato dal club parigino nonostante la vittoria di ieri sera Clamoroso a Parigi. Secondo la Bild Thomas Tuchel sarebbe stato esonerato dal Paris Saint Germain. Il club parigino, dopo la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, avrebbe deciso di mandare via l’allenatore dopo un inizio di stagione con alti e bassi (il PSG è attualmente terzo in campionato a -1 dal Lille capolista). A questo punto si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club francese. I possibili sostituti? Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino in pole position, da non scartare anche l’ipotesi Thiago Motta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Incredibile a Parigi: secondo la Bild Thomassarebbe statodal club parigino nonostante la vittoria di ieri sera Clamoroso a Parigi. Secondo la Bild Thomassarebbe statodal. Il club parigino, dopo la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, avrebbe deciso di mandare via l’allenatore dopo un inizio di stagione con alti e bassi (il PSG è attualmente terzo in campionato a -1 dal Lille capolista). A questo punto si attendeil comunicato ufficiale da parte del club francese. I possibili sostituti? Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino in pole position, da non scartare anche l’ipotesi Thiago Motta. Leggi su Calcionews24.com

