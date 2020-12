Paris Saint-Germain | salta Allegri ! Dalla Francia | “Pochettino ad un passo”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Con ogni probabilità sarà Mauricioil nuovo allenatore del. L’ex tecnico del Tottenham è l’indiziato numero uno alla panchina del club francese. Sembra essere tutto fatto per il sostituto di Thomas Tuchel sulla panchina del. Il club francese ha esonerato l’allenatore tedesco dopo le frizioni con lo spogliatoio e l’ambiente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint

Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Non è bastata la vittoria 4-0 con lo Strasburgo di ieri sera per calmare le acque, da troppo tempo agitate sotto la Tour Eiffel. Il ...Bild: il Paris Saint Germain avrebbe esonerato Thomas Tuchel nonostante la vittoria di ieri sera contro lo Strasburgo, al suo posto ...