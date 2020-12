Paquetá | “Ho imparato molto al Milan | ma qui al Lione l’energia è diversa”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lucas, ex centrocampista del, ieri sera ha firmato la sua primo rete con la maglia del. La squadra allenata da Rudi Garcia ha battuto il Nantes 3-0 e in questo momento è al vertice della Ligue 1, a pari punti con il Lille e avanti di una lunghezza sul Psg.ha parlato in conferenza stampa del suo momento: “Hoal, ma quiqui è. Sono stato accoltobene. L’allenatore mi ha chiesto di fare quello che sapevo fare. Per il momento sta funzionando tutto alla grande e sono felice. Devo aggiungere che èfacile giocare con Aouar. Speriamo ancora di migliorare il nostro feeling, ma è già a buon punto“. Foto: Twitter ...