Papa Francesco alla messa di Natale anticipata: "Non perdetevi d'animo" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Francesca Galici Papa Francesco ha incentrato l'omelia della Santa messa di Natale sugli ultimi, per infondere coraggio in un momento così difficile, in cui ritrovare il vero senso del Natale, lontano dagli eccessi Anche il Vaticano si adegua alle norme contro il coronavirus. Il Papa ha celebrato la tradizionale messa di Natale in anticipo rispetto agli anni passati con inizio alle 19.30 in modo tale da rispettare il coprifuoco, che impone il ritorno all'abitazione entro le 22. All'interno della basilica di San Pietro sono state ospitate circa 150 persone, un numero molto inferiore rispetto al solito. Tutti gli avventori si sono tenuti a distanza di sicurezze e hanno dovuto indossare le mascherine. La celebrazione è avvenuta all'Altare ...

