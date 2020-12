Panettoni glassati per Natale | una ricetta di Samya

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Mattino 5 è andato in vacanza e tornerà il 4 gennaio con l’edizione 2021 del programma. Ma prima di salutare il suo pubblico, dalla cucina del programma di Canale 5 è arrivata ladei. Unadiovviamente che da anni ormai è protagonista dello spazio dedicato alla cucina del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Oggi quindi, per chi è ancora alla ricerca di un dolce per il menu di, ma anche per quello di Capodanno, proponiamo ladi: per voi. Ladeidida Mattino 5 Ecco la lista degli ingredienti: 600 g farina ...