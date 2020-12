Palermo-Bari, lite Odjer-Antenucci: altro caso di razzismo? Ecco le due versioni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Attimi di tensione nel finale di Palermo-Bari.Nei minuti di recupero della sfida andata in scena ieri sera allo Stadio "Renzo Barbera", Moses Odjer si è precipitato verso la panchina, reclamando un insulto razzista a suo carico da parte di Mirco Antenucci. "Noi non abbiamo sentito, ma Odjer si lamentava per alcune cose dette da Antenucci, razziste. Antenucci ha giurato che non si sarebbe mai permesso, che ha detto un altro tipo di offesa. L’arbitro non ha sentito e mi ha detto che se lo avesse sentito non ci avrebbe pensato due volte a mandarlo fuori", ha dichiarato a tal proposito il tecnico Roberto Boscaglia nel post-partita.Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica-Palermo', il centrocampista ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Attimi di tensione nel finale di.Nei minuti di recupero della sfida andata in scena ieri sera allo Stadio "Renzo Barbera", Mosessi è precipitato verso la panchina, reclamando un insulto razzista a suo carico da parte di Mirco. "Noi non abbiamo sentito, masi lamentava per alcune cose dette da, razziste.ha giurato che non si sarebbe mai permesso, che ha detto untipo di offesa. L’arbitro non ha sentito e mi ha detto che se lo avesse sentito non ci avrebbe pensato due volte a mandarlo fuori", ha dichiarato a tal proposito il tecnico Roberto Boscaglia nel post-partita.Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica-', il centrocampista ...

Gazzetta_it : #SerieC Il #Renate non si ferma più. In vetta anche il #Modena. E il #Bari si mangia le mani - ILOVEPACALCIO : Corriere del Mezzogiorno: '#Bari, la beffa sotto l’albero. #DUrsi segna e poi s’inceppa, il #Palermo pareggia alla… - WiAnselmo : #Palermo-#Bari, lite Odjer-Antenucci: altro caso di razzismo? Ecco le due versioni - Mediagol : #Palermo-#Bari, lite Odjer-Antenucci: altro caso di razzismo? Ecco le due versioni - OdeonZ__ : Il Renate non si ferma più. In vetta anche il Modena. E il Bari si mangia le mani -