Palermo-Bari, le pagelle dei quotidiani: Lucca il migliore, Palazzi senza… luce (Di giovedì 24 dicembre 2020) Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".La compagine rosanero, in occasione della sfida contro il Bari - valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C - ha conquistato un punto grazie ad un tiro-bomba di Lucca al minuto 88. Il classe 2000 si è inventato una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri che ha spiazzato Frattali. Una vera e propria prodezza balistica che ha tolto le castagne dal fuoco al tecnico Roberto Boscaglia.Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 5.5, Accardi 6.5, Somma 6, Marconi 6, Crivello 6, Odjer 6.5, Palazzi 5.5, Luperini 5.5, Kanoute 6, Rauti 6.5, Saraniti 5.5, Lancini 6, Floriano ...

