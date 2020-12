Overwatch è gratis per PC durante le vacanze di Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato il ritorno della versione Free Trial di Overwatch, che vi permetterà di provare il leggendario shooter gratis su PC per il periodo delle vacanze di Natale Vi abbiamo ampiamente parlato di Overwatch quando, più di un anno fa, il titolo di Blizzard è arrivato tutto trionfante sulla console ibrida Nintendo Switch. Da allora il gioco ne ha fatti di passi avanti: nuovi eventi, stagioni, contenuti ed eroi hanno ampliato, e di molto, le possibilità di intrattenimento, che crescono a dismisura ad ogni nuovo aggiornamento. Il titolo è uno shooter competitivo a squadre, che vi permetterà di impersonare uno fra i tanti eroi disponibili, ognuno dotato di una sua classe un determinato set di abilità. Semplice, immediato e dannatamente divertente. Tramite ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato il ritorno della versione Free Trial di, che vi permetterà di provare il leggendario shootersu PC per il periodo dellediVi abbiamo ampiamente parlato diquando, più di un anno fa, il titolo di Blizzard è arrivato tutto trionfante sulla console ibrida Nintendo Switch. Da allora il gioco ne ha fatti di passi avanti: nuovi eventi, stagioni, contenuti ed eroi hanno ampliato, e di molto, le possibilità di intrattenimento, che crescono a dismisura ad ogni nuovo aggiornamento. Il titolo è uno shooter competitivo a squadre, che vi permetterà di impersonare uno fra i tanti eroi disponibili, ognuno dotato di una sua classe un determinato set di abilità. Semplice, immediato e dannatamente divertente. Tramite ...

